'कितने मंत्री पद होंगे?' महाराष्ट्र में BJP संग सरकार बनाने के सवाल पर यह बोले एकनाथ शिंदे

Maharashtra

oi-Vijay

मुंबई। करीब दो हफ्ते पहले शुरू हुई महाराष्ट्र की राजनीतिक उठा-पटक अब खत्म होने के आसार हैं। शिवसेना सत्ता से बाहर हो गई है और भाजपा ने सरकार बनाने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। उद्धव के खिलाफ मोर्चा खोलने के सूत्रधार एकनाथ शिंदे आज अकेले मुंबई आए हैं। अभी उन्होंने सरकार बनाने से जुड़े कुछ सवालों पर प्रतिक्रिया दी।

एकनाथ शिंदे ने कहा, "महाराष्ट्र में जो सरकार बनेगी, उसे लेकर जल्द बैठक करूंगा। सरकार में कौन-कौन मंत्री होंगे या कितने मंत्री पद होंगे, इसे लेकर हमारी बीजेपी से अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। इंतजार करें। लेकिन, मंत्रिस्तरीय सूचियों और इसके बारे में अफवाहों पर यकीन न करें।"

'शिवसेना सत्ता के लिए नहीं बनी, सत्ता शिवसेना के लिए बनी है', उद्धव के इस्तीफे के बाद संजय राउत ने दिखाए तेवर

आज फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात होगी

खबर आई है कि, अभी भाजपा नेताओं की एक बैठक पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद आज फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच भी मुलाकात हो सकती है, जिसमें मंत्री पदों और सरकार की संभावित तस्वीर पर चर्चा होगी। इसके अलावा शिंदे के साथ वाले विधायक सीधे शपथग्रहण में शामिल हो सकते हैं। इन सभी को आज मुंबई आना था, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं होने की वजह से ये कार्यक्रम टाल दिया गया।

English summary

maharashtra : Eknath Shinde Talk On New Govt with BJP and about who and how many ministerial posts will be there