मुंबई: लालबाग में इस साल मनाया जाएगा गणेश उत्सव, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन

मुंबई, अगस्त 01। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बीच मुंबई में इस बार लालबाग के राजा का दरबार सजेगा। दरअसल, लालबाग में इस साल गणेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर राज्य सरकार ने रविवार को गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने साफ कर दिया है कि गणेश उत्सव के आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पिछले साल लालबाग में गणेश उत्सव नहीं मनाया गया था। यहां गणेश उत्सव की जगह पिछले साल ब्लड और प्लाज्मा डोनेट कैंप लगाए गए थे, लेकिन इस साल ये आयोजन होगा।

लालबाग के राजा की 4 फीट से ऊंची नहीं होगी प्रतिमा

सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, लालबाग में गणेश जी की प्रतिमा 4 फीट से ऊंची नहीं होगी। साथ ही जो लोग घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें वो 2 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ती ना रखें। इसके अलावा पूरे आयोजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखना होगा। राज्य सरकार ने आयोजकों से कहा है कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए गणेशोत्सव को एकदम साधारण तरीके से मनाएं। आपको बता दें कि देश में गणेश उत्सव की शुरुआत 10 सितंबर से होगी।

Mumbai | Lalbaugcha Raja Ganeshotsav Mandal to celebrate Ganesh Utsav in traditional way this year adhering to all COVID19 related guidelines &restrictions

Last year, a blood & plasma donation camp was organised in place of Ganesh Mahotsav celebrations due to COVID

