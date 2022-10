Dussehra rally Shivaji Park: शिवसेना के लिए शिवाजी पार्क की दशहरा रैली क्यों महत्वपूर्ण है ?

Maharashtra

मुंबई, 4 सितंबर: Dussehra rally Shivaji Park शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में ही दशहरा रैली आयोजित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। जब अपनी ही शासित बीएमसी से भी उसे इजाजत नहीं मिली तो उसने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल, उद्धव गुट ने यूं ही नहीं, शिवाजी पार्क के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया था। शिवाजी पार्क से इस पार्टी की सफलताएं जुड़ी हुई हैं और सबसे बढकर ये कि शिवाजी पार्क से शिवसेना की पहचान जुड़ी हुई है।

