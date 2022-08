Madhya Pradesh

सागर, 01 अगस्‍त। मप्र के सागर स्‍थ‍ित बुंदेलखंड मेड‍िकल कॉलेज में फॉरेंस‍िक ड‍िपार्टमेंट के एचओडी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अधीनस्‍थ डॉक्‍टर्स ने संभाग कम‍िश्‍नर व ईसी अध्‍यक्ष को एक पत्र ल‍िखकर श‍िकायत करते हुए कहा है कि एचओडी को डीन बनना है और र‍िश्‍वत के ल‍िए 25 लाख रुपए एचओडी अपने अधीनस्‍थों से वसूलना चाहते हैं। 3 साल से प्रताड़ि‍त डॉक्‍टर्स मानस‍िक रुप से इतने प्रताड‍ित हो चुके हैं कि डॉक्‍टरों ने आत्‍महत्‍या करने और इसके पीछे एचओडी के दोषी माने जाने तक की बात कह डाली।

बीएमसी के फॉरेंस‍िक मेड‍िस‍िन व‍िभाग में पदस्‍थ एसोस‍िएट प्रोफेसर डॉ. शैलेंद्र पटेल, अस‍िस्‍टेंट प्रोफेसर गौरव त‍िवारी ने एचओडी प्रोफेसर डॉ. प्रवीण जयराम तायड़े के ख‍िलाफ खुला मोर्चा खोल द‍िया है। दोनों वर‍िष्‍ठ डॉक्‍टर्स ने संभाग कम‍िश्‍नर व बीएमसी के ईसी अध्‍यक्ष मुकेश शुक्‍ला को 33 ब‍िंदुओं वाला श‍िकायती पत्र सौंपा है। इसमें दोनों डॉक्‍टर्स ने मानस‍िक प्रताड़ना म‍िलने व तंग आकर भव‍िष्‍य में आत्‍महत्‍या करने तक की बात कह डाली है। श‍िकायत में कहा है कि यद‍ि व आत्‍मघाती कदम उठाते हैं तो इसके दोषी उनके एचओडी प्रो. प्रवीण जयराम तायड़े होंगे।

सीआर खराब कर दी, अटेंटेंस रज‍िस्‍टर ताले में बंद रखते हैं

फॉरेंस‍िक मेड‍िस‍िन व‍िभाग के सह प्राध्‍यपक डॉ. शैलेंद्र पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एचओडी प्रो. तायड़े बेवजह नोट‍िस दे रहे हैं, जवाब देने पर भी असंतुष्‍ट‍ि जताते हैं। हाज‍िर‍ी रज‍िस्‍टर ताले में बंद करके रखते हैं। हमारी गोपनीय प्रत‍िवेदन र‍िपोर्ट खराब कर रहे, सुधारने के एवज में पैसे मांगते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी से हमारी झूठी पुल‍िस श‍िकायत करा रहे हैं। डॉक्‍टर्स से 5-5 लाख रुपए की मांग की जा रही है, ताक‍ि वे डीन बनने के ल‍िए अध‍िकार‍ियों को र‍िश्‍वत दे सकें। एक मुश्‍त के बजाय सैलरी का 20 फीसदी ह‍िस्‍सा मांग रहे हैं।

आरोप-डीन के आदेश के ख‍िलाफ ड्यूटी रोस्‍टर बदल रहे

श‍िकायत में कहा गया है कि एचओडी तायड़े डीन के आदेश और डॉ शैलेंद्र पटेल को द‍िए गए अत‍िर‍िक्‍त कार्य प्रभार प्रभाव‍ित करने के ल‍िए जबरन ड्यूटी रोस्‍टर में मनमर्जी से बदलाव कर देते हैं। एमसीआई के न‍िर्देशानुसार आवश्‍यक रुप से होने वाली वर्कशॉप से डॉ. पटेल का नाम काट देते हैं, उन्‍हें शाम‍िल नहीं होने द‍िया जाता है। मानस‍िक प्रताड़ना के साथ अभद्र व्‍यवहार और एससी/एसटी एक्‍ट के तहत झूठी र‍िपोर्ट कराने की धमकी दी जाती हैं। इस कारण शुगर, बीपी और अन्‍य तरह की बीमार‍ियां उन्‍हें हो गई हैं। यद‍ि आत्‍महत्‍या करने को मजबूर हुए तो प्रोफेसर तायड़े इसके ल‍िए दोषी होंगे।

मैं बाहरी हूं, वे मुझे प्रताड़ित कर रहे

मेरे व‍िभाग के डॉ शैलेंद्र पटेल और गौरव‍ त‍िवारी स्‍थानीय हैं, वे मुझे एचओडी पद से हटवाकर सागर से भगाना चाहते हैं। वे षड़यंत्र करते रहते हैं। डॉ पटेल को एचओडी बनना है, इसल‍िए झूठी श‍िकायत करते रहते हैं। मैंने भी श‍िकायत की है। मैं बाहरी प्रदेश का हूं, इसल‍िए वे मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं उनसे परेशान व मानस‍िक प्रताड़ित हूं।

- प्रो. प्रवीण जयराम तायड़े, एचओडी, फॉरेंस‍िक मेड‍िस‍िन, बीएमसी सागर

कम‍िश्‍नर से श‍िकायत की मेरे पास जानकारी नहीं आई

फॉरेंस‍िक मेड‍िस‍िन‍ व‍िभाग में एचओडी और अधीनस्‍थों को बैठाकर नई व्‍यवस्‍था दी थी, रोस्‍टर को लेकर भी मेटर शॉर्टआउट क‍िया था। नए व‍िवाद की जानकारी नहीं है। मेरे पास इस तरह की श‍िकायत नहीं आई। कम‍िश्‍नर से श‍िकायत हुई है तो प्रत‍िल‍िप‍ि आना चाह‍िए, अभी तो नहीं आई। मैं मामले को द‍िखवाता हूं।

- डॉ. आरएस वर्मा, डीन बीएमसी सागर

