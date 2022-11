उमा भारती ने चौरा कबीर आश्रम के अंधेरे के बहाने BJP पर ही साधा निशाना

अमरकंटक के चौरा स्थित संत कबीर आश्रम पहुंची उमा भारती ने यहां छह महीने से अंधेरा होने पर भाजपा पर फिर कटाक्ष किया है। उमा ने ट्वीट कर लिखा है हम भाजपा की छोटी सभा पर जितना खर्च करते हैं, उससे कम खर्च में यहां बिजली चालू

oi-Chaitanyadas Soni

BJP की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती बीते 20 दिन से अमरकंटक में अज्ञातवास पर थीं। बीते रोज वे अमरकंटक के चौरा में स्थित संत कबीर आश्रम पहुंची थीं। यहां पहुंचकर उन्हें आश्रम के संतों ने उन्हें बताया कि यहां छह महीने से बिजली बंद है, अंधेरा छाया रहता है। इससे उमा आहत हुईं तो बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, ट्वीटर पर आईं और लिखा कि हम भाजपा की छोटी सभा पर जितना खर्च करते हैं, उससे कम सरकारी खर्च में यहां के तार सुधर जाएंगे। देखते हैं क्या होता है?

Uma Bharti अपनी बयानबाजी और आंदोलन को लेकर हमेशा चर्चाओं और सुर्खियों में बनी रहती हैं। अपने गुरु के आश्रम अमरकंटक में उमा भारती बीते 20 दिन से अज्ञातवास पर साधना में जुटी थीं। दो दिन पहले वे सोशल मीडिया पर सक्रिय हुईं और बताया कि वे अमरकंटक स्थित संत कबीर की तपोस्थली कबीर आश्रम चौरा पहुंचीं थीं। उमा ने बताया कि यहां संत कबीर ने बहुत समय तक निवास एवं तक किया है। एक संत ने बताया कि यह स्थान बीते छह महीने से अंधेरे में डूबा है। यहां बिजली के तार टूटने के बाद से सप्लाई चालू नहीं की गई। उमा भारती ने इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर जानकारी दी है।

उमा न लिखा, बहुत खर्च नहीं है, थोड़ा सा काम है

उमा भारती ने संत कबीर आश्रम चौरा की बिजली समस्या को बहुत गंभीरता से लेते हुए लिखा है। यहां की सड़के बहुत चौड़ी, चिकनी हैं, लेकिन 6 महीने से बिजली नहीं है। बहुत खर्च नहीं है, थोड़ा सा काम है, बस ध्यान देना जरुरी है। उन्होंने बिजली विभाग को इस घोर पापपूर्ण लापरवाही की सूचना तो मैंने दे दी है। हम बीजेपी की एक छोटी सभा में जितना खर्च करते हैं, उससे भी कम सरकारी खर्चे में यह बिजली के तार ठीक हो जाएंगे।

दो राज्यों में बंटा कबीर धाम, बिजली मप्र के जिम्मे

उमा भारती ने एक अन्य ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि यह स्थान आधा मध्यप्रदेश एवं आधा छत्तीसगढ़ में आता है। लेकिन यहां की बिजली व्यवस्था पूरी मध्य प्रदेश राज्य की है। देखते हैं क्या होता है। आपको दोबारा फिर बतांउगी।

English summary

Uma Bharti had reached Sant Kabir Ashram located at Chaura in Amarkantak. There it came to know that there is no electricity for six months, she looked sad because of the problem. He surrounded his own party BJP by tweeting. Uma said that the government's expenditure would be less than what is spent on the BJP's small meeting, the wires here will improve.