Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 14 जून। मप्र के टीकमगढ में अब पानी के ब‍िल लोगों को करंट मार रहे हैं। संभाग के छह ज‍िलों में यहां का पानी अब सबसे महंगा हो गया है। शासन ने यहां गुपचुप तरीके से जलकर की राश‍ि बढाकर ढाई गुना कर दी है। ताज्‍जुब की बात यह है कि संभागीय मुख्‍यालय सागर में नगर न‍िगम प्रत‍ि कनेक्‍शन 150 रुपए जलकर लेता है, वहीं छतरपुर नपा में 100 रुपए प्रत‍िमाह है। टीकमगढ की जनता को अब 260 रुपए प्रत‍ि कनेक्‍शन प्रत‍ि माह चुकाना होंगे।

टीकमगढ नगर पाल‍िका क्षेत्र के लोगों को महंगाई के दौर में अब पानी के ल‍िए भी जेब ढीली करना पडेगी। यहां अभी तक प्रत‍िमाह 100 रुपए जलकर की राश‍ि कनेक्‍शन धार‍ियों को चुकाना पडती थी। चुनावी दौर में अध‍िभार छूट का इंतजार कर रहे लोग जब जून महीने में जलकर की राश‍ि के ब‍िल भरने पहुंचे तो पता चला कि जलकर की राश‍ि अब प्रत‍िमाह 260 रुपए कर दी गई है। इस ल‍िहाज से उन्‍हें एक साल में 3120 रुपए जलकर चुकाना होगा, अध‍िभार अलग से देना होगा। यह बढोत्‍तरी बीते अप्रैल माह से कर दी गई है। इसके पहले सालाना जलकर के रुप में महज 1200 रुपए ही चुकाना होते थे। इस मामले में नपा के प्रशासक व कलेक्‍टर सुभाष कुमार दिव्ेदी का कहना है कि जलकर में बढोत्‍तरी का निर्णय शासन स्‍तर से हुआ है, प्रदेश के कई ज‍िलों में यह राश‍ि बढाई गई है।

15 साल में 3 बार बढाया जलकर

टीकमगढ नगर पाल‍िका में बीते 15 साल में तीन बार जलकर में बढोत्‍तरी की गई है, लेक‍िन इस दफा ज‍िस गुपचुप तरीके से नगर पाल‍िका प्रशासन और शासन ने सीधे ढाई गुन जलकर पब्‍ल‍िक पर थोप द‍िया है उसको लेकर जनता में आक्रोश द‍िख रहा है। न‍पा के जलप्रदाय विभाग से म‍िली जानकारी अनुसार साल 2007-08 में परिषद ने 40 रुपए प्रत‍िमाह जलकर तय किया था। इसे साल 2012-13 में र‍िवाइज्‍ड किया गया और जलकर की राश‍ि बढाकर 100 रुपए प्रत‍िमाह कर दी गई थी। अब साल 2022-23 में सीधे 160 रुपए की बढोत्‍तरी कर 260 रुपए महीना जलकर कर द‍िया गया है।

महीने में 10 द‍िन ही म‍िल पाता है पानी

टीकमगढ रहवास‍ियों की जलकर की राश‍ि बढने से ज्‍यादा व्‍यथा यह है कि उन्‍हें ठंड, गर्मी और बरसात में भी महीने में सिर्फ 10 द‍िन ही पानी म‍िल पाता है, वह भी लीकेज के कारण कभी गंदा तो कभी कम प्रेशर से तो कभी आता ही नहीं है। रोटेशन के अनुसार दो द‍िन के अंतराल से पानी सप्‍लाई होता है। गर्मी में कुछ इलाकों में 8 से 10 द‍िन तक सप्‍लाई ठप्‍प रहती है। उल्‍लेखनीय है कि टीकमगढ में बरीघाट डैम से पानी सप्‍लाई होता है, फ‍िल्‍टर हाउस के साथ शहर में बनी 8 टंक‍ियों के माध्‍यम से पेयजल सप्‍लाई किया जाता है।

ऐसे समझे गण‍ित

टीकमगढ में कुल नल कनेक्‍शन- 9170

नगर पाल‍िका के कुल वार्ड- 27

मार्च 2021 तक जलकर राश‍ि 100 रुपए प्रत‍िमाह

अप्रेल से लागू जलकर की नई दरें- 260 रुपए प्रत‍िमाह

पानी सप्‍लाई के द‍िन- दो द‍िन के अंतराल से

English summary

The people of Tikamgarh Municipality area will have to loose their pocket even for water in the era of inflation. Till now, the connection holders had to pay an amount of Rs 100 per month. When the people waiting for the surcharge waiver in the election period came to pay the bills for the amount of Jalkar in the month of June, they came to know that the amount of Jalkar has now been reduced to Rs 260 per month.