Russell Viper snake: मंदिर में छिपकर सीटी बजा रहा था काल, डस लेता तो निकल जाती जान

Russell Viper snake दुनिया के सबसे जहरीले सांप में शामिल है। सागर व आसपास के इलाके में यह बहुतायत नजर आने लगे है। बीते रोज शाम को सूर्य ग्रहण के दौरान जब मंदिर था, करीब 4 से 5 फीट लंबा रसैल वाइपर प्रजाति का सांप कुंडली मारे बैठा था। शाम को मंदिर पहुंचे पुजारी और श्रृद्धालुओं को सीटी जैसी आवाज रहा रही थी। ध्यान से एक कोने में देखा तो होश फाख्ता हो गए। वहां एक मोटा और खतरनाक सांप बैठा था। इसकी सूचना स्नैक केचर को दी गई थी।

One of the most dangerous and poisonous snakes in the world, the Russell Viper snake has started appearing every now and then in the Sagar area. People were stunned to see a snake lurking in a Hanuman temple in the Makronia area of ​​Sagar that was making a whistling sound. Later Aqeel Baba and his son Asad brought him under control.