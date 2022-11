मंत्री भूपेंद्र सिंह का अलग अंदाज, हाथ में उठाई रायफल, लोड कर साधा निशाना, कर दिया फायर!

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh के कद्दावर एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह सोमवार को कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। वे यहां पर हाथों में रायफल थामे फायर कर रहे थे, उन्होंने रायफल से कई फायर किए और निशाने को भेदा, उनके साथ सागर के जनप्रतिनिधि और कई सारे नेता भी मुस्कराते और ठहाके लगाते नजर आ रहे थे। दरअसल मंत्री सिंह सागर में स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार किए जा रहे सिटी स्टेडियम और इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने तैयार की गई शूटिंग रेंज में एयर रायफल व एयर पिस्टल से फायर कर निशाने लगाए। इसके अलावा वे बिलियर्ड की टेबल पर भी हाथ आजमाते नजर आए। बता दें कि आगामी 26 नवंबर को सागर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शिरकत कर स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में निर्माणाधीन सिटी स्टेडियम इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और इसमें लगाए गए खेल उपकरणों का निरीक्षण कर यहां उपलब्ध खेल सुविधाओं और उनकी गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने सिटी स्टेडियम की प्रत्येक स्पोर्ट्स विंग जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के मानक से बनाई गई शूटिंग रेंज में राइफल से फायर करके देखा। यहां 10 मीटर एयर राइफल, एयर पिस्टल शूटिंग रेंज भी तैयार की गई हैं। इस रेंज में एंटी बेलेस्टिक वॉल तैयार की गई हैं। मंत्री सिंह ने बिलियर्ड टेबल पर हाथ आजमाकर स्ट्रोक भी लगाए।

सिटी स्टेडियम में यह खेल सुविधाएं तैयार की गई हैं

सिटी स्टेडियम में इंडोर बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर स्क्वैश का स्टैंडर्ड डबल कोर्ट, बिलियर्ड्स रूम में दो टेबिल सभी संबंधित खेल उपकरणों सहित लगाई गई हैं। वीडियो एनालिसिस के लिए स्मार्ट एनालिसिस रूम भी तैयार किया गया है। सेकंड फ्लोर पर बनाए गए बैडमिंटन मेपल वुडेन से तैयार किए गए 3 कोर्ट देखे। ताइक्वांडो हॉल का विनायल व रबर से फ्लोर तैयार किया गया है। इसके साथ ही प्लेयर अकॉमोडेशन हॉल तैयार किया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर लगभग 500 वर्गमीटर का जिम्नेजियम एरिया तैयार किया गया है। यहां अधिकतम 200 किलोग्राम भार क्षमता वाली 4 कॉमर्शियल ट्रेडमिलए कॉमर्शियल एलिप्टिकल ट्रेनरए रिकंबेंट बाइक, अपराइट बाइक, एयर रोइंग मशीन, स्टेप मिल, हेवी ड्यूटी मल्टी जिम मशीन, चेस्ट प्रेस, केबल क्रॉसओवर, ओलंपिक फ्लैट बेंच, मल्टी ऐव बेंच आदि स्टैंडर्ड साइज मशीनों सहित अन्य जिम उपकरण लगाए गए हैं। यहां स्टैंडर्ड साइज बॉक्सिंग रिंग तैयार किया गया है जहाँ सभी सबंधित उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। 2 से अधिक टेबिल टेनिस और इंडोर गेम्स के लिए विनाइल फ्लोरिंग सहित हॉल तैयार किया गया है। कॉमेंट्री रूम एवं एडमिनिस्ट्रेशन रूम भी यहां तैयार किए गए हैं।

क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकेंगी

मंत्री सिंह को बताया गया कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर स्टैंडर्ड इंडोर क्रिकेट प्रेक्टिस पिच पर बॉलिंग मशीन नेट सहित तैयार की गई है। बॉलिंग मशीन द्वारा 60 किलोमीटर प्रतिघंटा से 150 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से बॉलिंग की जा सकती है। इस मशीन से मल्टीपल मोड जैसे स्विंगए बाउंसए स्पिन आदि में भी बॉल डाली जा सकती हैं। खेल मानकों अनुसार क्रिकेट ग्राउंड तैयार करने का कार्य गति के साथ किया जा रहा है जहां डे.नाईट क्रिकेट मैच की सुविधा के लिए फ्लड लाइट्स भी इंस्टाल की जा रही हैं।

