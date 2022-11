Sagar Gourav Utsav: घुटनों पर आए गायक उदित नारायण, प्रशंसकों से मिलने स्टेज पर ही घुटनाटेक हो गए

Madhya Pradesh

देश के पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए प्रख्यात पार्श्व गायक उदित नारायण सागर गौरव महोत्सव में अपने फैंस और सागर वासियों के प्यार, स्नेह के लिए मंच पर ही घुटनाटेक हो गए। उनकी सेल्फी लेने के बेताब लोगों से हाथ मिलाने और सेल्फी के लिए वे घुटनों पर बैठ गए।

मप्र के सागर में सागर गौरव दिवस के मौके पर आयोजन कार्यक्रम में मंच पर प्रस्तुति देने के दौरान देश के प्रख्यात पार्श्वगायक व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उदिन नारायण अपने फैंस व चाहने वालों के लिए मंच पर ही घुटनाटेक हो गए। इसे उनकी सहजता और मिलनसारिता ही कहा जाएगा कि वे मंच पर घुटनों पर बैठकर लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते रहे और हाथ मिलाते रहे। संभवतः वे इकलौते कलाकार हैं, जो अपने चाहने वालों के लिए मंच पर परफॉमेंस के दौरान इतने सहज व सरल रहते हैं।

अपनी जादुई आवाज से लाखों-करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गायक उदित नारायण शनिवार को सागर में अनूठे अंदाज में नजर आए। वे यहां मंच पर अपने कर्णप्रिय गानों की प्रस्तुति के दौरान मंच के आगे आए और मंच के नीचे खड़े युवाओं और अपने चाहने वालों के लिए घुटनों पर बैठकर सेल्फी खिंचाने लगे। इस दौरान कुछ युवाओं ने उनकी तरफ फूल बढ़ाए तो कुछ ने हाथ बढ़ा दिए। उदित नारायण मंच पर घुटनों पर बैठकर पूरी तरह आगे की तरफ झुककर चाहने वालों से मिलने लगे। वे काफी देर तक मंच पर इसी तरह घुटनाटेक होकर युवाओं से मिलते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी दीपा नारायण व साथी कलाकारों के साथ करीब दो घंटे तक एक के बाद एक शानदार गानों की प्रस्तुति देकर सागर में समां बांध दिया।

Sagar Gourav Diwas: सीएम बोले, मैं भी सागर में पढ़ा, रोम-रोम में डॉ. गौर साहब बसे हैं, हम सब उनके ऋणि हैं

अभिनेता मुकेश तिवारी और पद्मश्री राम सहाय पाण्डेय का सम्मान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर गौरव दिवस पर पद्मश्री सम्मान प्राप्त सागर के लोक कलाकार राम सहाय पाण्डेय का मंच से सागर रत्न के रुप में सम्मान किया। इसी प्रकार फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी का सागर विवि के पूर्व छात्र व सागर का नाम रौशन करने के लिए सागर रत्न से सम्मानित किया।

