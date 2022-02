रूस-यूक्रेन जंग : हजारों भारतीय छात्र बंकर व मेट्रो स्टेशन पर गुजार रहे रात, उड़ान रद्द होने से मां मायूस

Madhya Pradesh

oi-Vishwanath Saini

धार, 25 फरवरी। रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते बड़ी संख्या भारतीय छात्र भी वहां फंस गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के धार का एमबीबीएस छात्र भी शामिल है।

मीडिया से बातचीत में छात्र की मां नंदा बोराडे ने बताया कि 'यूक्रेन में मेरा बेटा पढ़ने गया था। वहां रूस-यूक्रेन जंग के चलते वहां फंस गया। बेटे की आज की उड़ान रद्द हो गई। उसने मां को बताया कि वह सुरक्षित रूप से दूतावास पहुंच गया है, जहां 250-300 और लोग एकत्र हुए थे। बेटा चिंतित है, लेकिन यूक्रेन की सरकार ने उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया है।'

इधर, राजस्थान से भी खबर है कि यहां के तीन हजार राजस्थानी छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। धमाकों के बीच बेसमेंट और मेट्रो स्टेशन पर रात गुजार रहे हैं। यूक्रेन में पढ़ने गए भारतीय स्टूडेंट तनाव में हैं। गुरुवार को राजस्थान के 17 स्टूडेंट जयपुर लौटे हैं।

Dhar, Madhya Pradesh: "My son's flight for today got cancelled. He told me he's reached the Embassy safely where 250-300 more people were gathered. We're worried but our govt has assured safety," said Nanda Borade, mother of an MBBS student stuck in Ukraine#UkraineRussiaCrisis pic.twitter.com/Bx5jNYm0st