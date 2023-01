Sagar : अडानी की मालगाड़ियों पर चोरों की नजर, रुकते ही महिलाओं से कराते हैं कोयला चोरी

सागर स्टेशन पर अडानी समूह की मालगा​ड़ियां कोयला चोरी करने वाले गिरोह के निशाने पर है। बीते दिनों कोयला चोरी करने वाले पर अलग-अलग 17 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बीते रोज ही दो महिलाओं को आरपीएफ ने रंगे हाथ पकड़ा था।

Sagar station पर कोयले की चोरी का मामला सामने आया है। जिसमें अडानी ग्रुप की बोगियों से कोयले की चोरी करते हुए रेलवे पुलिस बल ने दो महिलाओं को पकड़ा है। दोपहर में कोयले से भरी मालगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। मालगाड़ी की बोगियों पर अडानी ग्रुप का नाम लिखा था। इसी दौरान दो महिलाएं तेजी से मालगाड़ी पर चढ़ी और कोयला पटरी पर फेंकने लगीं। इसके बाद दोनों महिलाएं मौका पाकर स्टेशन से निकलने की फिराक में थीं, तभी आरपीएफ के जवानों ने इन्हें स्टेशन के बाहर ही पकड़ लिया। दोनों महिलाओं के खिलाफ आरपीएफ ने रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

पूछताछ में महिलाओं ने बताया घरेलू इस्तेमाल के लिए करते हैं चोरी

कोयले की चोरी का प्रयास कर रहीं महिलाओं ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वे स्टेशन के ठीक सामने झुग्गी बस्ती में रहते हैं और तेज ठंड के चलते घरेलू इस्तेमाल के लिए बोगी से कोयला चुरा रहीं थीं। महिलाओं ने बस्ती की अन्य महिलाओं के नामों का खुलासा भी किया है, जो कोयला चोरी बड़े स्तर पर करती हैं। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया है।

पिछले साल दर्ज हुए 17 केस

सागर में कोयला चोरी की यह पहली घटना नहीं बल्कि हर साल दर्जनों मामले दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2022 की बात करें तो आरपीएफ ने एक साल में 17 लोगों पर मामले दर्ज किए हैं। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। यह आरपीएफ की मुस्तैदी का नतीजा है कि स्टेशन या आसपास के इलाके से कोयला चोरी की घटनाओं के तुरंत बाद आरोपियों को पकड़ा है। हालांकि कई मामलों में चोर बचकर भी निकल जाते हैं।

महिलाओं पर शक नहीं होता, इसलिए करवाते हैं चोरी

कोयला चोरी की वारदातों में महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि आरपीएफ के जवान बगैर पुख्ता जानकारी के महिलाओं पर शक नहीं करते और आसानी से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा सकता। यही कारण है कि कोयला चोरी के मामलों में अधिकांश महिलाएं शामिल हो रही हैं, लेकिन अब आरपीएफ ने अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाकर कोयला चोरी करने वाली महिलाओं पर विशेष नजर रखना शुरू कर दिया है।

महिलाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है

महिलाओं द्वारा कोयला चोरी करने की जानकारी हमें मिल गई थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल स्टेशन पर ही पकड़ लिया गया। दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूछताछ में महिलाओं ने कोयले का इस्तेमाल घरेलू उपयोग के लिए करना बताया। सागर में कोयला चोरी की वारदातें पूरी तरह नियंत्रण में हैं।

-अनिल झा, थाना प्रभारी आरपीएफ, सागर

English summary

Adani Group's goods trains at Sagar station are on target of coal stealing gang. In the past, 17 separate FIRs have been registered against those who steal coal. Two women were caught red-handed by the RPF only yesterday.