MP: किसान के दर्द में फूट-फूट कर रोये विधायक, परिवार को न्याय दिलाने धरने पर बैठे थे

Madhya Pradesh

सागर, 13 अगस्त। मप्र में सागर जिले के बंडा में फसल खराब होने और थाना परिसर में किसान आत्मदाह के बाद किसान की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बंडा से कांग्रेस विधायक तरबर सिंह लोधी देर शाम थाना परिसर में बरसते पानी में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठ गए। आधी रात तक मान मनव्वल चलती रही। जब पुलिस और अधिकारियों ने संवेदनहीनता दिलाई और किसान को न्याय दिलाने में टाला मटोली की गई तो विधायक दुखी होकर भावनाओं में बह गए। वे कार्यकर्ताओं व अधिकारियों की भीड़ के बीच फूट-फूट कर रोने लगे, उनका गला भर आया और वे अपने आंसू पोंछते नजर आए। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर आरोप भी लगाए।

English summary

MP: The MLA wept bitterly in the pain of the farmer, sat on a dharna to get justice for the family