गाड़ी से गिरकर घायल हुआ पुलिसकर्मी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद रुमाल से साफ किया खून, वीडियो

Madhya Pradesh

oi-Rizwan M

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को अपना काफिला रुकवाकर भोपाल में एक घायल पुलिसकर्मी की मदद की। सिंधिया ने खुद पुलिसकर्मी का खून साफ करते हुए उनको हौंसला दिया और फ‌र्स्ट एड देते हुए उनको अस्पताल भिजवाया। पुलिसकर्मी की मदद करते सिंधिया की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। जो इंटरनेट पर वायरल भी हो रहे हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार सुबह भोपाल पहुंचे थे। सिंधिया का काफिला जैसे ही एयरपोर्ट से निकला तो सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी गाड़ी के गिरकर घायल हो गया। पुलिसकर्मी के सिर से खूब बहने लगा और हाथ में भी चोट लग गई। ये देख सिंधिया ने अपनी गाड़ी रुकवाई और पुलिसकर्मी के पास पहुंचकर उसे दिलासा देते हुए खून को रुमाल से साफ किया। इसके बाद हाथ पर पट्टी बांधते हुए उनको अस्पताल भिजवाया। पुलिसकर्मी के अस्पताल के लिए रवाना होने के बाद ही वो अपने आवास के लिए रवाना हुए।

#WATCH Madhya Pradesh: BJP leader Jyotiraditya Scindia provides first aid to one Police personnel who fell down from one of the vehicles in his convoy and got injured, in Bhopal today. pic.twitter.com/dYljINdVIz