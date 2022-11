KBC में सागर के भूपेंद्र ने जीते 50 लाख रुपए, बिग-बी ने बेटे को हॉटसीट पर बुलाकर किया सरप्राइज

Madhya Pradesh

Kaun Banega Crorepati (KBC) सीजन 14 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर सागर जिले के भूपेंद्र प्रजापति ने बैठकर इतिहास रच दिया। उन्होंने बिग-बी के द्वारा पूछे गए 14 सवालों के जवाब देकर 50 लाख रुपए जीत लिए। वे धनलक्ष्मी पड़ाव तक पहुंचने में सफल रहे। सोनी टीवी पर भूपेंद्र के इस एपिसोड का प्रसारण गुरुवार रात 9 बजे से प्रसारित होगा। सबसे अहम बात केबीसी में नियमों को शिथिल करते हुए अमिताभ बच्चन ने भूपेंद्र के बेटे को हॉटसीट तक बुलकर उन्हें सरप्राइज दे दिया। यह पहला मौका है जब प्रतिभागी के अलावा कोई दूसरा या परिवार का व्यक्ति हॉट सीट तक पहुंच सका हो।

In Kaun Banega Crorepati (KBC), Bhupendra Prajapati of Khurai in Sagar district won Rs 50 lakh by answering 14 questions one after the other, sitting on the hotseat in front of Big-B Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan also surprised Bhupendra's son by calling him to the hotseat.