Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 28 जून। फ‍िल्‍म शोले के वीरु की स्‍टाइल में सागर के ड‍िग्री कॉलेज में एक छात्रा छत की बाउंड्री पर चढ़कर हंगामा करने लगी। वह आत्‍म हत्‍या की धमकी दे रही थी। घटनाक्रम से पुल‍िस और कॉलेज प्रशासन के हाथ-पैर फूल गए। उसे बचाने के ल‍िए सारे जतन क‍िए गए, बाद में पुल‍िस अधीक्षक ने करीब आधा घंटे तक समझाइश दी, तब छात्रा मानी। दरअसल उसका बैग, पर्स और मोबाइल गुमने से वह आहत व कॉलेज प्रशासन से खफा थी।

मप्र के सागर में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा सरिता दांगी आज परीक्षा देने आई थी। छात्रा ने अपना बैग कॉलेज में जमा किया था। जिसमें मोबाइल पैसे वह अन्य चीजें थी। जब छात्रा परीक्षा देकर वापस आई तो उसे बैग नहीं मिला। इसके बाद छात्रा कॉलेज प्राचार्य के पास पहुंची और अपनी समस्या बताई। जब उसे यहां से भी राहत नहीं मिली तो वह नाराज होकर कॉलेज की छत पर चली गई और कूदने की धमकी देने लगी। यह देख कर वहां पर छात्राओं व कॉलेज प्रशासन का हुजूम लग गया। हर मंजिल पर चारो तरफ छात्राएं खड़ी इस हंगामा देख रही थी। उसको बहुत मनाने समझाने के बाद भी जब छात्रा नहीं मानी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए कुछ ही देर में वहां एसपी तरुण नायक पुलिस बल के साथ पहुंचे। फायर बिर्गेड, सुरक्षा के उपकरण आदि कॉलेज परिसर में पहुंचे। वही छत के नीचे प्रशासन ने एक बड़ी प्लास्टिक की चादर बिछा दी। ताकि छात्रा कूदे तो उसे बचाया जा सके।

छात्रा पहले तो बात करने तैयार नहीं थी

इस दौरान एसपी तरुण नायक छात्रा मानने पहुंचे। उनके साथ कॉलेज प्रबंधन के लोग, महिला पुलिस आदि थी। फायर कर्मचारी भी छत पर बुला लिए गए। छात्रा पहले बात करने तैयार नही हुई। वह सभी को जाने के लिए कहती रही। प्रशासन ने उसकी समस्या सुलझाने की बात कही और समझाया। इसके बाद छात्रा मानी। महिला पुलिस अपने साथ उसको ले गई।

सूझबूझ से बची जान, कोई ऐसे कदम नहीं उठाएं : एसपी

एसपी तरुण नायक ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली तो फायर बिर्गेड और अन्य सुरक्षा के संसाधनों के साथ पुलिस बल लाया गया। प्रशासन की समझाइश और सूझबूझ से छात्रा को सुरक्षित निकाल लिया गया। उसकी जान बचाना अहम था। छात्रा ने बताया कि उसका मोबाइल फोन आदि गुमा है। कुछ कॉलेज से जुड़े मामले भी बताए है। पुलिस उसका मोबाइल फोन तलाश रही है वह मिल जाएगा। कॉलेज प्रबंधन से जुड़े मामलों पर चर्चा करेंगे। मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कदम नही उठाये। कोई समस्या है तो छात्राएं बताए। उनको प्रशासन मदद करेगा।

English summary

A student of Girls' Degree Excellence College created a ruckus in the college this afternoon. Standing on the roof of the three-storey building in the college, the girl student started threatening to commit suicide by jumping. The incident caused a stir in the college. Immediately the police was informed. The entire police staff, including SP Tarun Nayak, reached the degree college and after a lot of persuasion, the student agreed. The girl's mobile phone and bag were lost. Along with this, the college was angry about the management. Due to which the girl created this ruckus.