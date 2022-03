कांग्रेस MLA के बेटे समेत 3 के खिलाफ गैंगरेप का केस, सतीश पूनिया बोले-राजस्थान फिर शर्मासार

Madhya Pradesh

oi-Vishwanath Saini

दौसा, 26 मार्च। राजस्थान के दौसा जिले के मंडावर पुलिस थाने में कांग्रेस विधायक के बेटे समेत तीन के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी दीपक मीणा के पिता जौहरी लाल मीणा अलवर जिले के राजगढ़ से विधायक हैं।

आरोप है कि दीपक मीणा, विवेक शर्मा, निवासी थुमडा और नेतराम समलेटी ने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को जिले के रैणी इलाके से अगवा किया था। इसके बाद मंडावर थाना क्षेत्र के महुआ-मंडावर रोड स्थित समलेटी पैलेस होटल लेकर आये थे।

यहां 24 फरवरी को नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कई बार दबाव देकर पीड़िता को इस होटल में लेकर आए और कई बार गैंग रेप किया।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने पीड़िता को धमकाने के लिए अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। फिलहाल इस पूरे मामले में मंडावर थाने में पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत विधायक पुत्र दीपक मीणा, विवेक शर्मा निवासी थुमडा और नेतराम समलेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

Rajasthan is ashamed once again due to the misdeeds of a Congress MLA's son; it has raised a question on the law & order situation of Rajasthan. It looks as if an era of goons is here. It's even more shameful for the CM: Rajasthan BJP chief Satish Poonia pic.twitter.com/MjdLDIzy8f