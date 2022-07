CM शिवराज का किसानों को लेकर बड़ा ऐलान, सरकार संवर्धन मूल्य पर खरीदेगी यह उपज

Madhya Pradesh

भोपाल, 14 जुलाई। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार किसानों से काले मूंग को 7275 रुपए प्रति क्विंटल यानि कि न्यूनतम संवर्धन मूल्य पर खरीदेगी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान दी।

Farmers in Madhya Pradesh have produced black moong in the summers but their prices are very less in the market. We have so decided to procure their produce at MSP i.e. Rs 7,275 per quintal. Registration for the same to open from July 18 onwards: MP CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/KqdeR8Qbax