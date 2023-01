'दिव्य दरबार' को नागपुर में चुनौती, बागेश्वरधाम महंत धीरेंद्र कृष्ण बोले—प्रमाण की आवश्यकता नहीं

नागपुर में पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को एक ​समिति ने चैलेंज दिया था, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि वे दो दिन पहले ही कथा समाप्त कर वहां से चले आए। छतरपुर में बीते रोज उन्होंने अपनी सफाई भी दी है।

Madhya Pradesh

बागेश्वरधाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिव्य दरबार को लेकर नागपुर में मिली चुनौती और दो दिन पहले रामकथा समाप्त करने को लेकर मीडिया के सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमें बालाजी सरकार पहले ही प्रमाण दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम सालों से बोल रहे हैं कि न हम कोई गुरू हैं और न ही हम कोई चमत्कारी हैं। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के सेवक हैं, जैसी प्रेरणा मिलती है हम वैसा ही करते हैं। हमने आगामी सभी कथाओं के समय को 2-2 दिन कम किया है। दरबार यथावत रहेगा, क्योंकि यह बालाजी की प्रेरणा से लगता है।

बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वरधाम सरकार के पीठाधीश्वर व महंत धीरेंद्र ​कृष्ण शास्त्री को लेकर नया विवाद छिड़ा है। दरअसल बीते दिनों उनका नागपुर में दिव्य दरबार और श्रीराम कथा का आयोजन था। नागपुर की अंध श्रृद्धा निर्मूलन सा​मिति ने दरबार की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर उन्हें एक चैलेंज ​दे दिया कि चैलेंज जीतने पर 30 लाख रुपए भी देने की बात कही गई थी। इधर शास्त्री का शिविर दो दिन पहले समाप्त कर दिया। आरोपों के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बालाजी सरकार उन्हें पहले ही प्रमाण दे चुके हैं।



नागपुर विवाद क्या है, किसने दिया चैलेंद्र, जाने पूरा मामला

श्री बागेश्वरधाम सरकार छतरपुर के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बीते 5 से 11 जनवरी तक नागपुर के रेशमबाग ग्रांउड में दिव्य दरबार और श्रीराम चरित्र चर्चा (कथा) का आयोजन किया गया था। दिव्य दरबार को लेकर नागपुर की अंध श्रृद्धा निर्मूलन समिति ने चैलेंज दे दिया। इसमें कहा गया कि समिति के संस्थापक व महाराष्ट्र सरकार की जादू टोना विरोधी कानून प्रचार-प्रसार कार्यक्रम समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव ने अपनी शर्तों और अपने द्वारा दूसरे कमरे में रखी गई 10 वस्तुओं की जानकारी देने का चैलेंज और उसके पूरा होने पर 30 लाख रुपए दिए जाने का चैलेंज दिया गया था। इधर 11 की जगह यह कथा दो​ दिन पहले समाप्त कर दी गई। समिति ने पुलिस में दिव्य दरबार का आयोजन करने, महााज के खिलाफ जादू-टोना विरोधी कानून के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने और उन्हें मप्र जाकर गिरफ्तार करने, आयोजकों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आवेदन दिया है।

नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी आशीर्वाद लेने पहुंचे थे



बागेश्वरधाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी श्रीराम कथा के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास व्यास ग​द्दी पर पहुंचे और पूजन कर आर्शीवाद लिया था।

पंडित शास्त्री ने दी तीखी प्रतिक्रिया, बोले-हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार

मीडिया से चर्चा के दौरान नागपुर चैलेंज और एफआईआर के सवाल पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया व चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार...एफआईआर की मांग के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, हमें तो कल ही पता चला था। ये सब होता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात मजबूती से उठाई है, उसके पीछे आदिकाल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे हैं। आगे भी लगते रहेंगे। उन्होंने अपनी चिरपरिचित स्टाइल में कहा कि सनात विरोधियों की ठठरी... हमें कोई दिक्कत नहीं है!

Dhirendra Krishna Shastri was challenged by a committee in Nagpur, after which it is being told that he finished the story two days ago and left from there. He has also given his clarification in Chhatarpur last day.