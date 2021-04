पंजाब: लुधियाना में फैक्ट्री का लेंटर टूटकर गिरा, अंदर काम कर रहे कर्मचारी दबे, 36 बचाए, 1 की मौत

Ludhiana

oi-Vijay

लुधियाना। पंजाब में लुधियाना के गियासपुरा डाबा स्थित एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री का लेंटर टूटने की वजह से काफी लोग मलबे में दब गए। जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 10 अन्य घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब तक 36 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं।घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

Punjab: One dead, 10 injured & hospitalised after the lintel of a factory collapsed in Giaspura Daba, Ludhiana today. 36 people have been rescued till now. NDRF, SDRF, Police, and district administration are present at the spot and carrying out rescue & relief operation. pic.twitter.com/tkZ4a0WsXL