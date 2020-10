BSP के बागी MLA हाकिम लाल बोले- मायावती जी अगर हमारी चिंताओं पर ध्यान दें तो साथ होने का विचार कर सकते हैं

Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के पांच विधायकों ने बागी तेवर अपना लिए हैं। बुधवार को बसपा के पांच विधायकों ने पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी के प्रस्तावक से नाम वापस ले लिया है। इन विधायकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नाम वापस लिया है। बसपा के बागी विधायक हाकिम लाल बिंद की इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। हाकिम लाल ने कहा कि 'मायावती जी, जो बीजेपी के खिलाफ थीं, अब बीजेपी का समर्थन चाह रही हैं और राज्यसभा चुनावों के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र से नए उम्मीदवार की तलाश कर रही हैं। इससे मुझे अपमान महसूस होता है। अगर वह हमारी चिंताओं पर ध्यान देती हैं तो हम बसपा के साथ होने पर विचार कर सकते हैं।

3 नवंबर को होने हैं राज्यसभा चुनाव

बता दें, 3 नवंबर को यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यूपी में राज्यसभा के लिए बसपा के प्रत्यशी रामजी गौतम के लिए 10 विधायकों ने प्रस्ताव किया था। 10 में से पांच ने बुधवार को नाटकीय ढंग से विधानसभा पहुंच कर अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इसे बसपा के लिए बड़ा झटका और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है। जिन पांच विधायकों ने बसपा से बगावत करते हुए बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावकों से नाम वापस लिया है, उनमें असलम चौधरी, असलम राईनी, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, गोविंद जाटव के नाम शामिल हैं।

Mayawati ji who was against BJP is now seeking BJP's support & looking for new candidate from my constituency for RS polls. I feel insulted. If she pays heed to our concerns then we may consider being with BSP: Hakim Lal rebel BSP MLA on 6 BSP MLAs withdrawing support from party pic.twitter.com/22lt4WCpe8