आगरा में सफाईकर्मी के परिजनों से मिलेगा BSP प्रतिनिधिमंडल, मायावती ने कहा- BJP सरकार फिर कठघरे में खड़ी है

Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ, 21 अक्टूबर: आगरा में पुलिस कस्टडी में हुई सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दलों के नेता इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। अब बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने बताया कि बीएसपी का एक प्रतिनिधिमण्डल आज आगरा जाकर घटना के दोषियों को सजा व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने आदि को लेकर पीड़ित परिवार व प्रशासन से भी मिलेगा।

बसपा का प्रतिनिधिमण्डल करेगा पीड़ित परिवार से मुलाकात

बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''आगरा में पुलिस कस्टडी में सफाईकर्मी की हुई मौत की अति-दुःखद घटना के सम्बंध में श्री गयाचरण दिनकर के नेतृत्व में बीएसपी का एक प्रतिनिधिमण्डल आज आगरा जाकर घटना के दोषियों को सजा व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने आदि को लेकर पीड़ित परिवार व प्रशासन से भी मिलेगा।''

A delegation of Bahujan Samaj Party will visit the family of the sanitation worker who died in police custody in Agra today. The delegation will also meet the administration to demand justice for the family: BSP chief Mayawati pic.twitter.com/NDyrHczhE3