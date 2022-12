SP MLA इरफान सोलंकी ने भाई के साथ कानपुर में किया सरेंडर, झोपड़ी में आग लगाने के आरोप में थे फरार

एक विवादित प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने के आरोप में सपा विधायक इरफान सोलंकी फरार चल रहे थे।

Kanpur

oi-Vinay Saxena

समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने शुक्रवार को कानपुर में सरेंडर कर दिया है। उन्होंने साथी सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और रूमी हसन के साथ जाकर कमिश्नर बीपी जोगदंड के आवास पर सरेंडर किया है। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी नसीमा और बच्चे भी मौजूद रहे। बता दें, एक विवादित प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने के आरोप में सपा विधायक इरफान सोलंकी फरार चल रहे थे।

क्या है पूरा मामला ?

समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में 8 नवंबर को एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया कि विधायक, उनके भाई व अन्य उसके प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से 7 नवंबर को प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगा दी गई और उन लोगों के साथ मारपीट व जान से मार देने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद विधायक और उनके भाई के घर 8 नवंबर की रात दबिश दी, जहां से दोनों फरार मिले।

Uttar Pradesh | SP MLA Irfan Solanki and his brother Rizwan Solanki surrendered before Kanpur Commissioner Camp Office today.

They were booked by Police for allegedly harassing a woman and setting her house ablaze in a land dispute last month and they were on the run ever since pic.twitter.com/yfZozg9hir