Joint exercise Garuda-7 : जोधपुर में भारत-फ्रांस के वायुसेना प्रमुखों ने उड़ाए लड़ाकू विमान,

Jodhpur

oi-Vishwanath Saini

भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच राजस्‍थान में संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़-7 जारी है। आज दोनों देशों की वायुसेना ने आसमान में अपना दमखम दिखाया। इस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और फ्रांसीसी एयरफोर्स चीफ जनरल स्टीफन भी जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद रहे। दोनों के बीच सोमवार को दिल्ली में मुलाकात हुई थी। मंगलवार को दोनों ने जोधपुर पहुंचकर युद्धाभ्यास में भाग लिया।

इस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख फ्रांस से निर्मित लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी जबकि फ्रांसीसी वायुसेना के प्रमुख भारत में निर्मित स्वदेशी फाइटर प्‍लेन सुखोई उड़ाया। इससे पहले साल 2014 में संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ के पांचवें संस्करण में भी दोनों सेनाओं के प्रमुखों ने यहां पर लड़ाकू विमान उड़ाए थे।

बता दें कि राजस्‍थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में भारतीय वायुसेना का एयरबेस भारत पाकिस्‍तान बॉर्डर के नजदीक है। हिंदुस्‍तान के आसमां में इन दिनों सुखोई, राफेल व तेजस जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। यह सब बीते दस दिन से भारत व फ्रांस की वायुसेना के बीच जारी संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़-7 के तहत हो रहा है।

Leading by example.

Chiefs from both the #IAF & @Armee_de_lair took to the skies in one of the multi-aircraft missions flown during #ExerciseGaruda.

The unique flight provided the perfect overview of the Exercise to both the Commanders. pic.twitter.com/prCYKotyQ9