Kashmir: घाटी में रहें या छोड़कर चले जाएं, जानिए कश्मीरी पंडितों के मन में क्या चल रहा है ?

Jammu And Kashmir

oi-Anjan Kumar Chaudhary

श्रीनगर, 3 मई: कश्मीर घाटी में हाल में कश्मीरी पंडितों और प्रदेश से बाहर के लोगों की ताबड़तोड़ हुई हत्याओं के बाद ऐसे लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं कब किनके साथ क्या हो जाए? जाहिर है कि आतंकियों को कोई ना कोई इस बात की पूरी जानकारी दे रहा है कि कहां कौन कश्मीर पंडित ड्यूटी पर है या फिर कहां दूसरे राज्यों से आया हुआ कोई इंसान अपना काम करने में लगा हुआ है। वह आसानी से अपने टारगेट को निशाना बनाकर ऐसे लोगों में भय का माहौल बनाने में सफल हो रहे हैं। लेकिन, प्रशासन की इस मोर्चे पर नाकामी स्पष्ट नजर आ रही है कि वह आतंकियों का समर्थन करने वालों को पहचानने में देर कर रही है। बहरहाल, आइए जानते हैं कि घाटी में तैनात वैसे सरकारी कर्मचारी, जो कि कश्मीरी पंडित हैं, उनके मन में इस समय क्या सवाल उठ रहे हैं?

Stay in the valley or leave, know what is going on in the mind of Kashmiri Pandits?