महबूबा मुफ्ती का पीएम मोदी पर हमला, जब असम में बातचीत हो सकती है तो कश्मीर पर क्यों नहीं

Jammu And Kashmir

oi-Kapil Tiwari

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की बहाली के लिए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जनसमर्थन जुटाने में लगी हुई हैं। सोमवार को महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमसे जो छीना गया है, वो अपने राष्ट्र से वापस मांग रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि अगर कश्मीर के लोग ऐसा चाहते हैं तो फिर आपको हमारे सम्मान को बहाल करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।

We ask our nation to give us back what was snatched away from us. If you want people of J&K, you'll have to reinstate our honour. There's no other way. I say this to my country. Why does BJP get angry when I say it? Will I ask from Pakistan?: PDP chief Mehbooba Mufti in Srinagar pic.twitter.com/rsrpbeJstC