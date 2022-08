बडगाम एनकाउंटर: लश्कर-ए-तैयबा के छिपे हुए तीनों आतंकी ढेर, राहुल भट का हत्यारा भी शामिल

Jammu And Kashmir

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 10 अगस्त: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाने में लगे हुए हैं।एक के बाद कई एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बुधवार को बडगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारतीय जवानों में एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के छिपे हुए तीनों आतंकी को मौत के घाट उतार दिया।

दरअसल, बडगाम के वाटरहेल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुबह से मुठभेड़ जारी थी, जिसमें जवानों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (TRF) के तीन आतंकियों को घेर लिया था, बताया जा रहा है कि इन आतंकवादियों में लतीफ राथर भी शामिल था, जो राहुल भट और अमरीन भट सहित कई नागरिकों की हत्याओं में शामिल था।

#BudgamEncounterUpdate: All the three hiding LeT #terrorists #neutralised. Bodies being retrieved from the site, identication yet to be ascertained. #Incriminating materials, arms & ammunition recovered. A big success for us: ADGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/lMowJOVy0v