जम्मू: कटरा में श्रद्धालुओं की बस में लगी आग, 4 की मौत

Jammu And Kashmir

जम्मू, 13 मई: जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को ले जा रही बस में अचानक आग लग गई। कटरा में हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत गई, जबकि 22 लोगों के घायल होने की खबर थी। एडीजीपी जम्मू के मुताबिक कटरा से लगभग 1.5 किमी दूर खरमल के पास कटरा से जम्मू जा रही एक स्थानीय बस में आग लगने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 22 अन्य लोग घायल हो गए हैं। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक दो और लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई।

बस में आग लगने की घटना के बारे में एडीजीपी जम्मू ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार बस के इंजन क्षेत्र से आग लग गई, जिसने जल्द ही पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि कटरा से जम्मू जा रही एक बस नंबर JK14/1831 में आग लग गई थी। फिलहाल संभावित कारण का पता लगाया जा रहा है। FSL की टीम मौके पर जांच कर रही है। घायलों में गंभीर तीन लोगों को उपचार के लिए रेफर किया गया है।

A https://t.co/QoLbxLZY33.JK14/1831 on way from #Katra to #Jammu caught fire about 1 km from Katra. Probable cause is being ascertained. #FSL team deputed on spot. Details will follow.