गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में चुनाव की मांग फिर दोहराई, कहा- विकास में पिछड़ गया है प्रदेश

Jammu And Kashmir

oi-Kapil Tiwari

श्रीनगर, अगस्त 02। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के साथ-साथ अब तो विपक्षी पार्टियों ने भी प्रदेश में चुनाव कराए जाने की मांग की है। खासकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए आश्वासन को अल्पावधि में लागू किया जाए ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिले। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल से कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। इसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्र पीछे चले गए हैं और विकास कार्य एकदम रूक गए हैं।

