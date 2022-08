Rajasthan: दुष्कर्म पर बयान देकर बुरे फंसे गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साधा निशाना

Jaipur

जयपुर, 7 अगस्त। राजस्थान में दुष्कर्म जैसे गंभीर मसले पर बयान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में सीएम गहलोत के बयान के बाद सियासत गरमा गई है। सीएम गहलोत के इस बयान को लेकर भाजपा उन पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।

नाकामियां छुपाने के लिए विवादित बयान

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 3 साल में राजस्थान मासूम बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के विवादित बयान देकर विषय को बदलना चाहते हैं। देश के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेप बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि अधिकतर रेप के मामले झूठे होते हैं। इससे पहले गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान को मर्दों वाला प्रदेश बताते हुए दुष्कर्म को लेकर चर्चा की थी। इसी तरह के महिमामंडन के चलते यह स्थिति है कि राजस्थान दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न के मामले में पहले स्थान पर आ गया है।

दुष्कर्म को लेकर यह बोले गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुष्कर्म को लेकर कहा था कि निर्भया कांड के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग ने जोर पकड़ा। उसके बाद कानून अमल में आया। इससे दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्या के मामलों में इजाफा हुआ है। देश में यह एक खतरनाक ट्रेंड बन कर उभरा है। दुष्कर्म करने वाले को लगता है कि पीड़िता उसके खिलाफ गवाह बन जाएगी। ऐसे में वह दुष्कर्म भी करता है और हत्या कर देता है। जो रिपोर्ट देशभर से आ रही है। वह बड़ा खतरनाक ट्रेंड है।

