गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल बोले-'रेप में राजस्थान नंबर वन, यह मर्दों का प्रदेश, क्या करें'

oi-Vishwanath Saini

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान विधानसभा सभा का बजट सत्र चल रहा है। बुधवार को पुलिस और जेल की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान अशोक गहलोत सरकार के मंत्री ने विवादित बयान दे डाला। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान दुष्कर्म में नंबर वन है। इसके कारणों पर धारीवाल ने आपत्तिजनक बात भी कही। हालांकि उस बात को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया।

भाजपा ने इस पर आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाय। धारीवाल ने रेप के कारणों को लेकर सदन में कहा कि रेप मामलों में हम नंबर एक पर हैं। अब ये रेप के मामले में क्यों है?

धारिवाल बोले कि कहीं न कहीं गलती है। वैसे भी यह राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है। उसका क्या करें? यह कहकर धारीवाल और कई मंत्री कांग्रेस विधायक हंसने लगे। इसके बाद भाजपा ने सदन से बायकॉट किया। इधर, मामले में धारीवाल ने कहा कि उन्होंने मर्द नहीं बल्कि मर्ज कहा था।

धारीवाल ने कहा- रेप के मामले ​देखिए आप, रेप और रेप विथ मर्डर के आंकड़े अलग हैं। रेप विथ मर्डर में राजस्थान 11 वें नंबर पर है। रेप विथ मर्डर में UP नंबर वन पर है। MP दो, तीन पर असम, नंबर चार पर महाराष्ट्र, नंबर पांच पर उड़ीसा, नंबर छह पर तेलंगाना, सात पर झारखंड और आठ पर पश्चिम बंगाल हैं। राजस्थान रेप के मामले में नंबर एक पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर दो पर UP, तीन पर MP, पांच पर असम और नंबर छह पर हरियाणा है। बीजेपी ने इसे लेकर जो गलत फिगर दिए उन्हें सुधार दिया है।

धारीवाल ने जब बयान दिया तो मंत्री हंसते रहे

धारीवाल ने जब रेप के मामले बढ़ने को मर्दों के प्रदेश से जोड़कर बयान दिया तो किसी को गलती का अहसास नहीं हुआ। सरकार के मंत्री और सत्ताधारी पार्टी के विधायक हंसते रहे, किसी ने भी धारीवाल को टोका नहीं। सरकार में तीन-तीन महिला मंत्री भी हैं, उनमें से भी किसी ने नहीं टोका।

I've always respected women & encouraged them to participate in everything. It was a slip of tongue, I wanted to say "iss pradesh mein ye marz kahan se aa gaya" but ended up saying "ye mardon ka pradesh hai". I'll apologise in the House: Rajasthan Min SK Dhariwal on 'rape remark' pic.twitter.com/KJWbRFtZIR