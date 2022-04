सीएम अशोक गहलोत बोले-' गांधी, पटेल और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर रहा आरएसएस'

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

जयपुर, 15 अप्रैल। करौली हिंसा और आरएसएस प्रमुख के अखंड भारत के बयान पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि करौली हिंसा की तरह मध्य प्रदेश में भी हिंसा के आरोप में पकड़े गए लोग दोषी या निर्दोष हो सकते हैं। उनके घर पर बुलडोजर चलाना कोई साहसिक कदम नहीं है। बिना दोषी ठहराए किसी का मकान तोड़ दो। उनमें निर्दोष भी होंगे।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 15 साल में अखंड भारत के बयान पर सीएम गहलोत ने कहा कि आरएसएस गांधी, पटेल और अंबेडकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना जनसंघ और ना कभी बीजेपी व आरएसएस ने इन पर भरोसा किया। ये केवल चुनाव जीतने के लिए इनके नाम का इस्तेमाल कर ​रहे हैं।

#WATCH Like riot happened in Karauli...those caught could be innocent too...Even in MP, those caught(for clashes)could be innocent.Whether innocent or guilty, they've taken this step to raze people's house. Is this a bold step to demolish someone's house:Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/8A3GwMXPJB