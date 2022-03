देवर भाभी ने कुएं में कूदकर दी जान, दोनों के बीच लम्बे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग

Jaipur

बाड़मेर, 1 मार्च। राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन पुलिस थाना इलाके के गांव आलमसर गांव में एक महिला व पुरुष ने कुएं में कूदकर जान दे दी। दोनों की शिनाख्त आलमसर निवासी 26 वर्षीय सविता पत्नी वीराराम व गांव खुडाणी निवासी प्रकाश पुत्र नेनाराम के रूप में हुई है। दोनों के बीच देवर-भाभी का रिश्ता था।

रात करीब 10 बजे भाभी सविता और चचेरे देवर प्रकाश पुत्र नेनाराम के साथ घर से कुछ दूरी पर कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया है। कुएं में कूदने के बाद दोनों चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक कुएं से आवाज भी आनी बंद हो गई। कुएं के पास शॉल व जूते देखकर लोगों ने पुलिस का सूचना दी।

चौहटन थानाधिकारी भुटाराम के मुताबिक महिला के पीहर पक्ष को सूचना दे दी है। उनके आने के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला जाएगा। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सविता का पति वीराराम व मृतक प्रकाश खुडाणी गांव में खेती का काम करते हैं। दोनों ने साथ में खेती करने का काम किया था। सोमवार को मृतक प्रकाश बाइक पर 4 बजे गांव आलमसर आ गया था। मृतका का पति करीब रात को 11 बजे घर पर पहुंचा था।

भारत-पाक सीमा पर तेज धमाकों से गूंजे कई गांव, 70 KM तक सुनाई दी आवाज, तेज रोशनी भी हुई

पुलिस के अनुसार मृतका सविता की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। दो बेटियां व एक बेटा भी है। सुसाइड के समय बच्चे घर पर ही थे। वहीं, प्रकाश की 8 महीने पहले सगाई हुई थी। परिवार वाले प्रकाश की शादी करने की बातें कर रहे थे।

