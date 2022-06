चुनाव जीती तो ‘विकास की बैसाखी बनेगी दिव्यांग सुशीला, जानिए इस शहर में सुशीला की क्यों है चर्चा

Jabalpur

oi-Kartik Agnihotri

कटनी, 24 जून: वो सिर्फ 12वीं क्लास पढ़ी है, पिता का साया भी नहीं...मोहल्ले और आस-पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, वो भी मुफ्त। दिव्यांग है, लेकिन उसका हौसला आसमान को चूमने वाला है। हम बात कर रहे है मप्र के कटनी जिले की आदिवासी वर्ग से आने वाले 42 साल की दिव्यांग सुशीला कोल की। जो इन दिनों नगर-निगम वार्ड क्रमांक 27 से बीजेपी की प्रत्याशी है और बच्चों को पढ़ाने के साथ खुद राजनीति का पाठ पढ़ रही है। क्षेत्र की जनता भी प्रत्याशी के तौर पर इस चेहरे को देख सलाम कर रही है।

English summary

If the election is won, 'Divyang Sushila will become the crutch of development, know why Sushila is discussed in this city'