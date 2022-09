मध्य एशिया में US के खिलाफ नया फ्रंट खोलेंगे जिनपिंग और पुतिन, नये ब्लॉक से भारत को कितना खतरा?

International

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, सितंबर 14: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार को समरकंद (उज्बेकिस्तान) में उतरने से पहले कजाकिस्तान का दौरा करेंगे, जनवरी 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना की शुरुआत के बाद से ये पहला मौका होगा, जब शी जिनपिंग चीन के बाहर कदम रखेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, चीन, रूस, भारत और मध्य एशियाई नेता गुरुवार और शुक्रवार को उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में आमने-सामने की बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य संगठन के सदस्यों को एक पश्चिमी विरोधी, नए कोल्ड वार ब्लॉक का निर्माण करना है, जिसका मदसक अमेरिका को काउंटर करने होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, कि क्या भारत ऐसे किसी गुट का गुस्सा बनेगा और चीन की इस गुटबाजी से भारत को कितना नुकसान होगा?

Xi Jinping is set to begin a two-year visit to Central Asia, where an anti-west bloc will be formed with Russia. What is the concern for India?