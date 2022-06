‘हमने अपने बेटे को दफनाया और आगे बढ़ गये’, भूख-प्यास से मरते सोमालिया की रूलाने वाली कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

मोगादिशू, जून 12: बारिश नहीं होने से फसल खराब हो चुकी है और पानी नहीं होने के चलते बगरियां मर चुकी हैं और हिर्सियो मोहम्मद दक्षिण पश्चिम सोमालिया स्थिति अपने घर को अपने बच्चों के साथ छोड़ जीवन बचाने के लिए पलायन कर चुकी है। हिर्सियो मोहम्मद के आठ बच्चे हैं, जिनमें से तीन बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन उन्हें कितने दिनों के बाद नया ठिकाना मिलेगा, कहा नहीं जा सकता। आसमान में खौलता सूरज जमीन को जला रहा है और बच्चों के पांव पर फफोले आ चुके हैं। ये सोमिलिया की स्थिति है।

English summary

The situation in the East African country of Somalia has become very bad and people are losing their lives due to hunger.