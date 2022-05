‘मुसलमान नया देश बनाने का नहीं देखे ख्वाब, जिस देश में रहते हैं, उस देश का बनकर रहें वफादार’

International

oi-Abhijat Shekhar

अबूधाबी, मई 10: संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मिस्र के एक मंत्री ने दुनियाभर के मुसलमानों से अपील की है, कि वो जिस देश में रहते हैं, उस देश का वफादार बनकर रहे और उस देश के झंडे का सम्मान करें, ना कि अलग देश बनाने का ख्वाब देखें। मिस्र के मंत्री ने ये बयान उस वक्त दिया है, जब इस्लामोफोबिया को लेकर कई मुस्लिम देश आवाज उठा रहे हैं।

'जब मैंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई, तो...' पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर के सनसनीखेज आरोप

English summary

Egypt's minister at the World Muslim Communities Council has appealed to Muslims around the world to be loyal to the country they live in.