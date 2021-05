चीन से पैसा खाने के बाद पाकिस्तान की नई तैयारी, डॉलर के लिए अमेरिका को देगा सैन्य अड्डा ?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 29: अफगानिस्तान से सैनिकों को बाहर निकाल रहा अमेरिका अफगानिस्तान से अपना नियंत्रण कम नहीं करना चाहता है, भले ही अमेरिका तालिबान से समझौता कर चुका है। लिहाजा, अमेरिका ने पाकिस्तान से सैन्य अड्डा माांगा है कि पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि बलोचिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान अपना सैन्य अड्डा दे सकता है। लेकिन, इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के लिए अमेरिका को सैन्य अड्डा देने का फैसला लेना आसान होगा या फिर चीन और अमेरिका के बीच पाकिस्तान फंस चुका है? दूसरा सवाल ये है कि तालिबान को लगातार समर्थन देने वाला पाकिस्तान अब जबकि जान रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होगा, तो क्या वो अमेरिका को सैन्य अड्डा देने का खतरा मोल लेगा? और भारत के संदर्भ में देखें तो क्या पाकिस्तान और अमेरिका के फिर से एक दूसरे के नजदीक आने से भारत को नुकसान होगा?

Will Pakistan give US military against wish of China? What will be the impact on India, us Pakistan new relation.