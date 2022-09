क्या भारत कर रहा है नाराज बाइडेन को मनाने की कोशिश? जयशंकर का अमेरिका दौरा नॉर्मल नहीं!

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 20: पिछले हफ्ते उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक हो रही थी, तो पीएम मोदी ने पुतिन के सामने उनके मुंह पर कहा, कि 'आज का युग युद्ध का युग नहीं है' और रूसी राष्ट्रपति के लिए पीएम मोदी के मुंह से ये बयान सुनना किसी झटके से कम नहीं था और रूसी डिप्लोमेट्स ने भारतीय प्रधानमंत्री से ऐसे शब्दों की कतई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन पीएम मोदी की बातों ने अमेरिकी अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन अब एस. जयशंकर अमेरिका का यात्रा कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है, कि भारत नाराज अमेरिका को मनाने की कोशिश कर रहा है।

English summary

Why is the warmth between India and America gone and is S.K. Jaishankar is visiting the US to convince Joe Biden of anger?