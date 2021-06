WHO ने कहा- चीन को कोरोना पर ज्यादा जानकारी देने के लिए नहीं कर सकते मजबूर, उठे सवाल

International

oi-Abhijat Shekhar

जेनेवा, जून 08: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानि डब्ल्यूएचओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि वो चीन को और ज्यादा जानकारी देने के मजबूर नहीं कर सकते हैं। जबकि पिछले एक महीने में चीन के खिलाफ इतने सबूत मिले हैं, जिससे कोई भी अपनी आंखे नहीं चुरा सकता है। दो दिन पहले ही ऑस्ट्रेलियन अखबार ने सबूतों के साथ खुलासा किया है कि डब्ल्यूएचओ ने जब तक कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित भी नहीं किया था, तभी चीन की मिलिट्री ने कोरोना वायरस वैक्सीन का पेटेंट हासिल करने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी थी, लिहाजा डब्ल्यूएचओ पर कई सवाल उठने शुरू हो गये हैं।

English summary

The WHO has said about the origin of the corona virus that we cannot force China to give more information.