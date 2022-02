कौन हैं सोफिया फेडिना, जिन्होंने यूक्रेन की रक्षा के लिए भारत से लगाई गुहार ?

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कीव, 25 फरवरी: यूक्रेन की एक महिला सांसद ने भारत और भारत के नेताओं से यूक्रेन की जनता की रक्षा के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को दवा भी चाहिए, मनोवैज्ञानिक साथ भी चाहिए और मानवाधिकारों की भी सुरक्षा चाहिए। सोफिया फेडिना यूक्रेन की वही महिला सांसद हैं, जिन्होंने पहले कहा था कि 'हमारे बंकर तैयार हैं।' इस बीच सोफिया ने कहा है कि बंदरगाह शहर ओडेसा पर रूस का कब्जा हो जाने की खबरें गलत हैं और यह रूस का प्रोपेगेंडा है। गौरतलब है कि जबसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और वह अकेला महसूस कर रहा है, उसे भारत की याद आ रही है और वहां के नेताओं को लगता है कि भारत ही है, जो उसकी रक्षा कर सकता है।

English summary

Ukraine's women MP Sofia Fedyna has urged Indian politicians to protect the human rights of the people of Ukraine and the sovereignty of her country