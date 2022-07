अमेरिका के खिलाफ करीब आ रहे हैं दो प्रतिद्वंदी ! कौन बनेगा 'गेम चेंजर'?

International

oi-Artesh Kumar

तेहरान, 20 जुलाई : रूस और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के लिए चिंता का सबब बन सकता है। इसलिए शायद बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ईरान दौरे पर अपनी कड़ी नजर बनाए होंगे। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन सोवियत संघ से बाहर के देश ईरान की यात्रा की है। तेहरान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ बातचीत की।

English summary

A budding courtship between Russia and Iran is an unwelcome development for the West that the US will watch with concern, but it falls well short of a geopolitical game changer.