क्या है सूर्य पर आग की घाटी जिसमें हुआ धमाका ? इसका पृथ्वी पर होने वाला असर जानिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाशिंगटन, 6 अप्रैल: सूर्य पर प्राकृतिक गतिविधियों में काफी तेजी आई हुई है। इस साल अबतक के पहले तीन-चार महीनों में ही सूरज ने अलग-अलग वजहों से अपनी असीम ऊर्जा अंतरिक्ष की ओर बिखेरी हैं, जिसका कई बार पृथ्वी पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है और कई दफे हल्का असर होकर रह गया है। एकबार फिर से सूरज पर बीते रविवार को विस्फोट हुआ है और इसबार जिस इलाके में यह प्राकृतिक घटना घटी है, उसे सूरज पर आग की घाटी कहते हैं। जानिए यह है क्या और इसका धरती पर क्या असर होने वाला है।

English summary

What is Canyon of fire on the Sun in which the explosion took place? Know its effect on Earth