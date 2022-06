भारतीय छात्र विदेशों में इन बातों से होते हैं अधिक परेशान

International

लंदन, 18 जून : विदेशों में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्र अपने करियर को लेकर काफी कॉन्शस होते हैं। कई परेशान भी हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, प्लेसमेंट मिलेगा की नहीं, वगैरह, वगैरह। इसके बाद सबसे बड़ी चिंता भारतीय छात्रों को वहां रहने को लेकर होती है। फिर इसके बाद आता है नौकरी के अवसर और सुरक्षा।

क्या कहती है रिपोर्ट

QS Quacquarelli Symonds (QS) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जिसने 1 एक लाख 10 हजार 306 संभावित अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सर्वेक्षण किया है। इसके मुताबिक, 74 फीसदी छात्र विदेश में रहने की क्या लागत होगी, इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं। इसके बाद 60 फीसदी छात्र छात्रवृति को लेकर परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि विदेश की पढ़ाई महंगी होती तो हमें छात्रवृति कैसे मिलेगी। साथ ही भारतीय छात्र अपने करियर को लेकर काफी कॉन्शस रहते हैं। वे विश्वविद्यालय से मिलने वाले प्लेसमेंट के विषय में सोचते हैं। बच्चों को लगता है कि उन्हें तकनीकी ज्ञान, प्लेसमेंट (placement) व अन्य सुविधाएं मिल जाए तो उनका करियर आसानी से आगे बढ़ सकता है।

क्या सोचते हैं छात्र

डेटा दुनिया भर के 194 देशों और क्षेत्रों के 1 लाख 10 हजार से अधिक संभावित अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, जिनमें से 63,000 से अधिक छात्रों ने कहा कि वे यूके में अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। रिपोर्ट बताती है कि यूके के विश्वविद्यालय देश की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति (आईईएस) की सफलता को बनाए रखने के लिए विभिन्न लक्षित बाजारों से छात्रों की भर्ती के लिए एक अनुरूप दृष्टिकोण अपनाते हैं।

उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान

वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट में पाया गया कि चीन और सऊदी अरब के भावी छात्रों के लिए, सुरक्षा को विदेशों में अध्ययन के बारे में सबसे बड़ी चिंता के रूप में उद्धृत किया गया था। इस बीच, भारत, वियतनाम और नाइजीरिया के छात्रों ने रहने की लागत को अपनी शीर्ष चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया। चीन, भारत और सऊदी अरब के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण की पेशकश थी। वहीं, नाइजीरिया के छात्रों के लिए यह एक स्वागत योग्य गंतव्य था।

कौन कहां पढ़ना पसंद करेगा

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 16 फीसदी छात्र अपना कोर्स पूरा करने के बाद तीन से छह साल तक रुकना चाहते हैं। जबकि 13% ने अपने देश में स्थायी रूप से रहने का इरादा व्यक्त किया।

यूनिवर्सिटी यूके इंटरनेशनल के निदेशक विविएन स्टर्न ने कहा, 'इस साल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि हम एक क्षेत्र के रूप में यूरोपीय संघ के बाहर देशों के छात्रों को आकर्षित करने के लिए और अधिक काम कर सकते हैं। हमें उन बाधाओं को पहचानने और दूर करने की आवश्यकता है जो यूके में अध्ययन करने की योजना बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र सामना करते हैं।

According to a new report from QS Quacquarelli Symonds (QS), which surveyed 1,10,306 prospective international students, the biggest consideration of Indian aspirants (74%) are living costs, followed by getting a job (60%) and availability of scholarships (60%). Also Indian students expect the universities to provide information on placements and industry links, teaching staffs' experience and qualifications as well as facilitate connections with existing international students.