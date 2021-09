VIDEO:कभी भी शुरू हो सकती है तालिबान के दो गुटों के बीच जंग, पाकिस्तान किस तरफ है जानिए

International

Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 सितंबर: अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के भीतर ही बवाल शुरू हो गया है। इस समय वहां मूल रूप से तालिबान के दो गुट बन गए हैं- काबुल और कंधारी गुट और दोनों के बीच स्थिति हाथ से बाहर निकलनी शुरू हो चुकी है। हालात ऐसी हो चुकी है कि तालिबान के छोटे-मोटे आतंकी अब अपने नेताओं की भी सुनने को तैयार नहीं हैं। उधर पाकिस्तान की चोरी यहां भी पकड़ी जा चुकी है और एक गुट का उससे मोहभंग हो चुका है और तालिबान के कंधारी गुट में पाकिस्तान और आईएसआई का खिलाफ गुस्सा सड़कों पर भी नजर आ रहा है। लेकिन, इमरान खान की सरकार और पाकिस्तानी सेना वैश्विक आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के जरिए काबुल में घुसपैठ कर चुका है, जिससे दोनों गुटों में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। अगर यही हालात बने रहे तो आशंका जताई जा रही है कि तालिबान के आपस में ही जंग की नौबत शुरू हो सकती है और आईएसआई इसमें भी सबसे बड़ी किरदार साबित हो सकती है। (पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी वाला वीडियो अंत में जरूर देखिए)

English summary

The Taliban has split into two factions Kabul and Kandahari and the situation of fighting between the two is getting serious,Pakistan has a big role