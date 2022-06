रूसी राष्ट्रपति पुतिन हिलते-डुलते दिखे, खड़े होने में हो रही परेशानी, वीडियो आया सामने

International

मास्को, 15 जून : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। एक वीडियो में उन्हें कांपते और खड़े होने में परेशानी में देखा गया है। जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है तब से ही अफवाहों का बाजार गर्म है कि रूसी राष्ट्रपति गंभीर रूप से बीमार हैं। इस बीच उनका एक नया कथित वीडियो सामने आया है। इस नए वीडियो में पुतिन हिलते-डुलते दिखे और खड़े होने में परेशानी का सामना करते दिखाई पड़े हैं।हालांकि हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख कायरलो बुडानोव ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब है। वह बहुत बीमार है और वे कैंसर के साथ-साथ कई अन्य बीमारियों से ग्रसित भी हैं।

Putin’s legs shaking, he looks unsteady on his feet, fueling more speculation about his health. Video was taken Sunday. pic.twitter.com/TIVfK30tAp

कार्यक्रम में हिलते-डुलते दिखे पुतिन

रिपोर्ट के मुताबिक,राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Vladimir Putin) क्रेमलिन (Kremlin) में एक पुरस्कार समारोह में मौजूद थे। इस दौरान वह हिल रहे थे और खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे काफी परेशान नजर आ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आयोजित किए गए इस पुरस्कार समारोह में 69 साल के पुतिन फिल्म निर्माता निकिता मिखाइलोव (Nikita Mikhailov) को रूसी संघ के राज्य पुरस्कार से सम्मानित करते वक्त आगे और पीछे हिलते-डुलते दिख रहे थे। इसके साथ ही पुतिन पोडियम के पास खड़े होने के दौरान अपना पैर हिलाते हुए भी दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खड़े होने में परेशानी हो रही है।

पुतिन को डॉक्टरों ने दी सलाह

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन के डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि वे अपने खराब स्वास्थ्य के कारण लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से उपस्थित न हो सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति का स्वास्थ्य हमेशा दुनिया भर में ध्यान में चर्चाओं की वजह रहा है और जब से यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हुआ है, अफवाहें चल रही हैं कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं।

एक अधिकारी का दावा

इंडिपेंडेंट के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स में एक अधिकारी ने यह दावा किया है कि कैंसर खतरनाक रूप लेता जा रहा है इस कारण पुतिन के पास जिंदा रहने के लिए तीन साल से अधिक का समय नहीं है। हालांकि, रूसी अधिकारियों ने पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में सभी अटकलों का खंडन किया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख कायरलो बुडानोव ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब है। वह बहुत बीमार है और वे कैंसर के साथ-साथ कई अन्य बीमारियों से ग्रसित भी हैं।

