Omicron के खिलाफ वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय : WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन

मुंबई, 30 दिसंबर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट Omicron के बढ़ते केस के मद्देनजर डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि 'ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है लेकिन इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा सावधानी बरतने और सतर्क रहने की जरूरत है। नए वेरिएंट के खिलाफ केवल वैक्सीनेशन ही एकमात्र प्रभावी हथियार है इसलिए जल्द से जल्द टीका लगवाएं क्योंकि इस वक्त भले ही केस बढ़ रहे हैं लेकिन वो टीके के ही कारण गंभीर रूप में नहीं बदले हैं।'

हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 'नया वेरिएंट टीके लगने वाले और टीका ना लगाने वाले, दोनों लोगों पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है क्योंकि जो केस अब तक सामने आए हैं वो क्रिटिकल स्तर तर नहीं पहुंचे, जिससे ये ही निष्कर्ष निकलता है कि टीका, प्रकोप को रोकने में सफल हो रहे हैं और ये अच्छा संकेत हैं। टी सेल इम्युनिटी ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर होती है इसलिए सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन जरूर लगाएं।'

कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है: सौम्या स्वामीनाथन

इससे पहले भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा था कि 'सबके दिमाग में ये बात प्रमुख रूप से होनी चाहिए कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो एक बार फिर से स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए लोगों से अपील है कि कोरोना प्रोटोकॉल को सावधानी पूर्वक फॉलो करें।'

हेल्‍थ सिस्‍टम को ध्‍वस्‍त कर सकती हैं कोरोना की सुनामी

जबकि इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि 'कोरोना की सुनामी मौजूदा हेल्‍थ सिस्‍टम को ध्‍वस्‍त कर सकती हैं।डब्ल्यूएचओ ने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों साथ आने से मुश्किलें बढ़ी हैं। कोविड पॉजिटिव केसों में तेजी से बढ़ोत्‍तरी हुई है जिससे अस्पताल में भर्ती होने वालों में वृद्धि हुई।'

मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है: डॉक्टर शशांक जोशी

महाराष्ट्र अव्वल, दिल्ली दूसरे नंबर पर

अगर भारत की बात करें तो बुधवार रात को उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इंडिया में नए वेरिएंट के केस 950 तक पहुंच गए हैं। जिसमें गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना के मामले शामिल हैं। महाराष्ट्र इस मामले में नंबर वन पर चल रहा है वहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है, इसेके बाद दिल्ली (238), गुजरात (97), राजस्थान (69), केरल (65) और तेलंगाना (62)। का नंबर है।

