'विश्वास है पाकिस्तान परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखेगा', अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बयान से पलटे

Joe Biden on Pak nuclear Weapon: जिस बात की संभावना थी, वही हुआ है और अमेरिती राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान पर यू-टर्न ले लिया है और एक हफ्ते पहले जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को 'दुनिया का सबसे खतरनाक' देश बताया था, अब वो अपने बयान से पलट गये हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी किया है, जिससे पता चलता है कि, उसमें राष्ट्रपति बाइडेन के बयान का खंडन किया गया है।

The US has reversed the statement of Joe Biden 'Pakistan is the most dangerous country in the world'.