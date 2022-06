हम किसी से कम नहीं! अमेरिका, द.कोरिया ने किम जोंग को दिया जवाब, 8 मिसाइलें दागीं

International

oi-Artesh Kumar

सियोल, छह जून : अमेरिका कई बार उत्तर कोरिया (North Korea) के तानाशाह को खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण नहीं करने की सलाह दे चुका है। लेकिन 'तानाशाह' इन बातों को हल्के में लेता आ रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं, कि वह 'अड़ियल' है। वह सुनता सबकी है... करता अपने मन की है। अभी तो उसने अकेले आठ बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। इस पर अमेरिका उससे ज्यादा ही चिढ़ गया है। वह इसलिए क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि, साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर किम जोंग को जवाब देते हुए उतने ही बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हो न हो, अमेरिका किम को यह संदेश देना चाहता है कि, 'मैं तुमसे कम नहीं हूं!'

English summary

The US and South Korean militaries launched eight ballistic missiles into the sea Monday in a show of force matching a North Korean missile display a day earlier that extended a provocative streak in weapons demonstrations.