ड्रैगन की नाक के नीचे विध्वंसक जहाज लेकर पहुंचा US, बौखलाया चीन, ताइवान में भी छिड़ेगी जंग?

Abhijat Shekhar

ताइपे, मई 11: ताइवान को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन को बचाने में नाकामयाब रहने के बाद अमेरिका अब किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। लेकिन, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने मंगलवार को ताइवान जलडमरूमध्य में अपना एक और विध्वंसक जहाज भेज दिया है, जिसके बाद चीन की तरफ से काफी खतरनाक प्रतिक्रिया दी गई है।

English summary

Tensions between the US and China have increased significantly in the Taiwan Strait and the US has sent another destroyer ship.