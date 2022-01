कोरोना वायरस से प्राइवेट पार्ट हो गया 1.5 इंच छोटा, कोविड संक्रमित शख्स के दावे के बाद तहलका

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 14: अमेरिका के एक कोरोना संक्रमित ने अजीबोगरीब दावा कर मेडिकल जगत में तहलका मचा दिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके एक शख्स ने दावा किया है कि, उसका प्राइवेट पार्ट 1.5 इंच छोटा हो गया है। कोरोना संक्रमित के इस दावे के बाद अमेरिकी डॉक्टर्स सकते में आ गये हैं।

English summary

An American man has claimed that the length of his private part has reduced by 1.5 inches after being infected with the corona virus. Know what the doctors say?